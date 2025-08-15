DFB-Pokal: Der FV Illertissen freut sich auf ein Fußballfest gegen den 1. FC Nürnberg

Seit Wochen fiebert der FV Illertissen diesem Tag entgegen: Am Samstag ab 15.30 Uhr betritt der Regionalligist wieder einmal die große nationale Fußballbühne und fordert in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten 1. FC Nürnberg heraus. Chancenlos ist der FVI gegen die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose nicht, zumal er sich bei seinen bislang vier Auftritten in diesem Wettbewerb immer gut verkauft hat. Gegen Eintracht Frankfurt (2013/0:2), Werder Bremen (2014/2:3 nach Verlängerung), den 1. FC Heidenheim (2022/0:2) und Fortuna Düsseldorf (2023/1:3) gab es stets Lob vom Gegner. Dieses Mal darf es gerne ein bisschen mehr sein als warme Worte.

Der FV Illertissen hat sich als bayerischer Totopokalsieger für die erste Hauptrunde qualifiziert. „Wir haben dieses Highlight nicht geschenkt bekommen, sondern hart dafür gekämpft“, sagt Trainer Holger Bachthaler. Der FVI hatte auf dem Weg zum Triumph unter anderem die Top-Klubs Ingolstadt und Unterhaching ausgeschaltet. FVI-Vorstandsmitglied Serge Ahrens konkretisiert: „Was sie in der vergangenen Saison geleistet haben, war herausragend: Woche für Woche viermal Training, Spiel für Spiel harte Arbeit, Punkte sammeln – und am Ende den Toto-Pokal erneut gewinnen. Ohne diesen sportlichen Erfolg wäre es nicht möglich gewesen, dass wir als Verein wieder im DFB-Pokal antreten dürfen. Diese kontinuierliche Vorarbeit über ein ganzes Jahr hinweg wird oft vergessen, wenn am Ende ein großes Fußballfest im Vordergrund steht.“

In der Regionalliga hat der FV Illertissen zuletzt zwei Mal in Serie gewonnen

In der Regionalliga haben die Illertisser in den vergangenen Wochen mit Siegen gegen Bayreuth (5:1) und die SpVgg Greuther Fürth (2:1) reichlich Selbstvertrauen getankt. Der Trainer meint: „Wir haben es selbst in der Hand, am Samstag die Vereinsgeschichte um ein erfolgreiches Kapitel zu erweitern.“ Er fordert konsequentes Zweikampfverhalten von seinen Spielern und sagt: „Du brauchst in solchen Pokalspielen drei Dinge: einen Torwart, der über sich hinauswächst, ein mutiges Auftreten und das Quäntchen Glück.“

Der 1. FC Nürnberg hat den DFB-Pokal im Jahr 2007 sogar gewonnen

Gegner ist mit dem 1. FC Nürnberg ein großer Traditionsverein, der bereits neun Mal deutscher Meister wurde, im Jahr 2007 hat der „Club“ den DFB-Pokal gewonnen. All das ist lange her. Die Fans des fränkischen Kult-Vereins, bei dem mit Semir Telalovic auch ein Ex-Illertisser spielt, sind leidgeprüft und hadern nach dem mit zwei Niederlagen misslungenen Saison-Auftakt in der 2. Bundesliga bereits wieder. Die Nürnberger Medien warnen vor „großer Blamage-Gefahr“ beim Regionalligisten. Cheftrainer Miroslav Klose hat seine Erwartungshaltung an die Profis deutlich ausgedrückt: „Jetzt sehen wir, wer dem Druck standhalten kann. Wir brauchen keine Trainingsweltmeister, wir brauchen die, die auf dem Platz liefern.“

Icon vergrößern Auch ein großes Vip-Zelt steht für das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg im Illertisser Vöhlinstadion. Foto: Stephan Schöttl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch ein großes Vip-Zelt steht für das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg im Illertisser Vöhlinstadion. Foto: Stephan Schöttl

5000 Fans werden zur Partie erwartet. Seit Wochen sind die Verantwortlichen beim FVI mit den Vorbereitungen beschäftigt. Ahrens sagt: „Das Vöhlinstadion ist für den regulären Spielbetrieb perfekt, für ein DFB-Pokalspiel jedoch mit besonderen Herausforderungen verbunden – vor allem in den Bereichen Kapazität, Sicherheit und Parkmöglichkeiten.“ Bereits Anfang der Woche wurde ein großes Vip-Zelt aufgestellt, am Mittwoch kamen Gerüsttürme dazu und am Donnerstag Verkaufsstände sowie eine Zusatztribüne mit weiteren rund 400 Sitzplätzen. „Wir sind ausverkauft“, sagt Ahrens stolz. Weil es rund um das Stadion nur wenig Parkmöglichkeiten gibt, wird am Samstag ein Shuttle-Service zwischen den ausgewiesenen Parkflächen und dem Vöhlinstadion angeboten.

Live gezeigt wird der Pokal-Kracher beim Bezahlsender Sky – in der Konferenz oder als Einzelspiel.