FV Illertissen

11:30 Uhr

FV Illertissen erhält Zulassung für Regionalliga Bayern ohne Auflagen

Plus Der Bayerische Fußball-Verband hat die Bescheide zur Teilnahme an der Regionalliga-Saison 2023/2024 verschickt. Mit guten Nachrichten für den FV Illertissen.

Von Stephan Schöttl

Die sportlichen Voraussetzungen für eine weitere Saison in der Regionalliga Bayern hat der FV Illertissen bereits am vergangenen Freitag mit einem Heimsieg gegen die SpVgg Ansbach erfüllt. Nach dem 2:0 ist bereits vorzeitig klar: Der FVI spielt auch in der Saison 2023/2024 in Deutschlands vierthöchster Spielklasse. Jetzt gab es Post vom Bayerischen Fußball-Verband: Auch die wirtschaftlichen Grundlagen sind gegeben.

Die Zulassungskommission des Bayerischen Fußball-Verbandes für die Regionalliga Bayern hat die Bescheide zur Teilnahme an der Saison 2023/24 verschickt. Das Gremium hat unter Vorsitz von BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher allen 33 Antragstellern aus der 3. Liga, der Regionalliga Bayern sowie den Bayernligen Nord und Süd die Zulassung erteilt. Während der eine oder andere Klub allerdings bestimmte Bedingungen erfüllen muss oder Auflagen mit auf den Weg bekommen hat, ist der FV Illertissen in dieser Hinsicht frei von Sorgen. Ohne Einschränkungen hat der Verein die Zulassung bekommen.

