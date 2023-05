Kapitän Fabio Maiolo verlässt den FV Illertissen in Richtung Hamburg

Im Sommer 2019 kam Fabio Maiolo zum FV Illertissen. Jetzt verlässt er den Regionalligisten und wechselt ablösefrei zum FC Teutonia Ottensen in den hohen Norden.

Beim Fußball-Regionalligisten FV Illertissen werden bereits die Weichen für die kommende Saison gestellt. Erste Neuzugänge hat der Verein bereits präsentiert, jetzt wurde auch ein namhafter Abgang öffentlich: Der FVI verliert seinen Kapitän, Fabio Maiolo hat seinen bis zum 30. Juni 2023 gültigen Vertrag nicht verlängert und verlässt den Verein zum Ende der Saison. Er wechselt nach Hamburg zum FC Teutonia Ottensen in die Regionalliga Nord.

Im Sommer 2019 war Maiolo vom damaligen Bayernligisten TSV Schwabmünchen gekommen. Seit Sommer 2019 kickte er beim FV Illertissen, spielte dort vor allem im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle. Nun sucht der 26-Jährige eine neue sportliche Herausforderung im Hamburger Stadtteil Altona. Beim dortigen Tabellenvierten wird unter Profi-Bedingungen gearbeitet, der Verein will in die 3. Liga. Zum Abschied findet der Kapitän warme Worte: „Es war eine tolle Zeit in Illertissen, ich danke dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen.“ Am liebsten will sich Maiolo freilich mit dem Klassenerhalt und der Titelverteidigung im bayerischen Totopokal aus dem Illertal verabschieden.

Für Fabio Maiolo ist es nicht die erste Station abseits der Heimat

Es ist nicht die erste Station abseits der Heimat für den gebürtigen Augsburger, der im Nachwuchsleistungszentrum des FCA ausgebildet wurde. Maiolo kickte sogar schon in Spanien. Bei Rayo Vallecano, einem Fußballverein aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas, wollte er es ganz nach oben schaffen. Doch es kam anders. „Es hat nicht geklappt. Ich habe in Spanien zu spüren bekommen, dass Fußball auch ein richtig dreckiges Geschäft sein kann. Es war aber auch nicht einfach, mit 17 allein in ein anderes Land zu gehen und ständig den Druck zu haben, sich beweisen zu müssen. Aber diese Erfahrung kann mir niemand mehr nehmen. Und ich würde es wahrscheinlich heute noch bereuen, wenn ich das Angebot damals nicht angenommen hätte“, erzählte er vor einigen Monaten in einem Interview mit unserer Redaktion.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In Hamburg freut man sich bereits auf Maiolo. Liborio Mazzagatti, der Sportliche Leiter des FC Teutonia Ottensen, wird auf den Social-Media-Seiten des Vereins so zitiert: „Fabio ist ein fußballerisch sehr starker Mittelfeldspieler mit großer Spielintelligenz. Er sucht viele spielerische Lösungen, hat dabei aber auch immer Zug zum Tor. Ich bin überzeugt davon, dass Fabio eine Extraportion Qualität in unseren Kader bringt.“ Und Maiolo ergänzt: „Ich freue mich auf das spannende Projekt, auf eine neue Stadt und den Verein. Die Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sicheres Gefühl gegeben. Die Gegebenheiten und die Professionalität haben mich überzeugt, zum FC Teutonia 05 zu wechseln.“

Insgesamt verfügt er über die Erfahrung von 93 Regionalliga-Einsätzen und 103 Partien in der Bayernliga. Das Branchenportal transfermarkt.de beziffert Maiolos Marktwert auf aktuell 75.000 Euro.