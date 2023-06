Live-Blog: Alexander Kopf wechselt vom FV Illertissen auf Schalke

Für den FV Illertissen beginnt am 22. Juli die neue Saison in der Regionalliga Bayern. In diesem Blog halten wir Sie auf dem Laufenden, was sich beim FVI tut.

+++ 30. JUNI +++

Ausgerechnet Illertissen? Viele Fans in seiner Allgäuer Heimat hätten ihn gerne wieder beim FC Memmingen gesehen. Doch Stürmer Furkan Kircicek entschied sich für den FVI und sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: "Illertissen hat mir die bessere Perspektive aufgezeigt." Die ganze Story lesen Sie hier.

Alexander Kopf, in der vergangenen Saison noch Vize-Kapitän beim FV Illertissen, hat einen neuen Verein gefunden. Der 22-Jährige spielt künftig für die "Knappenschmiede", die U23-Mannschaft des FC Schalke 04. In Gelsenkirchen freut man sich auf Kopf, der im Winter 2022 zum FVI kam und 58 Pflichtspiele absolvierte. „Alexander ist ein spielstarker Innenverteidiger. Er ist Linksfuß und flexibel sowohl als Außenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar“, wird Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, auf der Vereinshomepage zitiert. In einigen Trainingseinheiten und im Testspiel gegen den TSV Havelse habe er die Schalker Verantwortlichen von sich überzeugt.

Alexander Kopf spielte eineinhalb Jahre für den FVI. Jetzt wechselt er zum FC Schalke 04 II. Foto: Hermann Schiller

+++ 29. JUNI +++

Am Samstag (ab 17 Uhr) steht für den FVI das erste Testspiel auf dem Programm. In Illerrieden trifft er im Rahmen des dortigen Sportfestes auf den württembergischen Oberligisten SSV Reutlingen. „Das ist dann das Ende einer intensiven Woche. Wir werden versuchen, Dinge umzusetzen, die wir im Training erarbeitet haben. Das Ergebnis steht dabei nicht im Vordergrund“, sagt Trainer Holger Bachthaler. Wir werden Sie am Samstag auf dem Laufenden halten.

+++ 28. JUNI +++

Der FV Illertissen bekommt es im DFB-Pokal mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Foto: Bleser Privat





Jetzt steht das Datum für den nächsten großen Auftritt des FV Illertissen fest: In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals spielen die Illertisser vor heimischer Kulisse gegen Fortuna Düsseldorf. Anpfiff ist am Sonntag, 13. August, um 15.30 Uhr im Vöhlinstadion. Der FVI hat angekündigt, dass der Ticketvorverkauf in der ersten oder zweiten Juliwoche starten soll – je nachdem, wann die Planungen abgeschlossen sein werden.

Oh, was für eine Überraschung beim Bayernligisten FC Gundelfingen. Der Trainer ist schon nach der ersten Trainingseinheit wieder weg. Was das mit dem FV Illertissen zu tun hat? Sven Ackermann hatte die zweite Mannschaft des FVI am Ende der Saison verlassen, um in Gundelfingen anzuheuern. Jetzt hat er ein attraktives Angebot der Stuttgarter Kickers bekommen.

+++ 26. JUNI +++

Es ist soweit: Trainer Holger Bachthaler bittet seine Kicker heute zum ersten Mal wieder zum Training. Kurz vor dem Auftakt der Vorbereitung hat der Verein noch zwei weitere Neuzugänge präsentiert. Beide Neulinge standen mit ihren Mitspielern pünktlich um 18 Uhr auf dem Rasen des Vöhlinstadions. 23 Kicker waren es insgesamt, darunter acht Neue.

Beim FV Illertissen hat das Training wieder begonnen. Foto: Hermann Schiller

+++ 19. JUNI +++

Die erste Entscheidung bezüglich DFB-Pokal ist gefallen. Der FVI wird für das „Spiel des Jahres“ nicht ausweichen und gegen Düsseldorf lieber im eigenen Zuhause antreten. Das hat uns Vereinsvorsitzender Rainer Bleser gerade am Telefon verraten.

+++ 18. JUNI +++

Es ist ... Fortuna Düsseldorf. Natürlich hätten sie sich in Illertissen einen Bundesligisten gewünscht. Aber hey, die Fortuna wäre fast aufgestiegen und hat die vergangene Zweitliga-Saison als Tabellenvierter abgeschlossen.

Es wird spannend. In Dortmund wird gerade die 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs ausgelost. Gegen wen muss der FVI antreten? Gibt's das Traumlos?

+++ 17. JUNI +++

