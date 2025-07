Im DFB-Pokal gegen Nürnberg: FV Illertissen erwartet volles Haus

„Unser Kontingent an Stehplatztickets im Heimbereich ist komplett ausverkauft“, meldete der FV Illertissen bereits zu Wochenbeginn auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken. Das Interesse am DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg ist schon jetzt riesig, obwohl die Partie gegen den Zweitligisten erst am Samstag, 16. August, im Vöhlinstadion ausgetragen wird. Ticketanfragen für Sitzplatz- und Vip-Tickets werden derzeit bearbeitet. „Auch hier rechnen wir fest mit voller Auslastung. Unser kleines Kontingent an Gästetickets aus dem eigenen Vorverkauf war ebenfalls schnell vergriffen“, sagt Rainer Bleser, Vorsitzender des FV Illertissen. Knapp 5000 Fans werden Mitte August erwartet, jetzt wird über Alternativen nachgedacht.

Der Verein plant, auf der Frontseite bei den Kunstrasenplätzen eine Zusatztribüne aufzubauen, knapp 400 Sitzplätze würde man auf diese Weise dazugewinnen. „Das wäre wichtig, um den zahlreichen Anfragen gerecht zu werden“, erklärt Bleser. Entsprechende Anträge an den Deutschen Fußballbund (DFB) und die Stadt Illertissen wurden gestellt, der FCN hat zudem eine Beteiligung an den Extra-Kosten zugesagt. Die Zusammenarbeit mit dem fränkischen Traditionsverein, meint Bleser, laufe reibungslos. Der FVI hat dem Zweitligisten statt der geforderten 600 Gästetickets sogar ein Kontingent von 2500 Karten zur Verfügung gestellt. Bleser betont allerdings: „Auf die Vergabe haben wir aber keinen Einfluss.“ Noch hat der Vorverkauf in Nürnberg nicht begonnen, bevorzugt werden aber wohl Dauerkarteninhaber und Fanklubs des FCN versorgt. Einen Puffer für alle Kinder unter 14 Jahren, die gegen Vorlage ihres Ausweises freien Eintritt erhalten, haben die Illertisser freigehalten.

Das Medieninteresse rund um den FV Illertissen ist momentan groß

„Das Medieninteresse rund um den sensationellen dritten Totopokal-Triumph der Vereinsgeschichte war besonders groß. Gerade die Inhalte rund um das Finale gegen Unterhaching erreichten große bayern- und deutschlandweite Reichweiten. Man sieht bei solchen Highlights immer wieder, welche Bekanntheit die Stadt Illertissen auf den FVI zurückführen kann, da uns Menschen oft mit Pokalerfolgen oder dem bekannten Slogan ’Illertissen International’ assoziieren“, berichtet Nikita Schleicher, Medien- und Marketingbeauftrager des Vereins. Er erwartet ein deutlich höheres Medieninteresse rund um das Heimspiel gegen den „Club“ mit Trainer Miroslav Klose und dem Ex-Illertisser Semir Telalovic, als in den vergangenen Jahren bei den DFB-Pokal-Teilnahmen gegen den 1. FC Heidenheim und Fortuna Düsseldorf.

In der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs trifft der FV Illertissen auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Foto: Nikita Schleicher

Organisatorisch beschäftigt die Pokalpartie den FVI fast rund um die Uhr. Eine erste Sicherheitsbesprechung mit Behörden und Polizei fand bereits vergangene Woche statt. „Jetzt müssen Anträge und Formalitäten erledigt werden“, erzählt Rainer Bleser. Auch Helferinnen und Helfer für den Spieltag müssen die Gastgeber akquirieren. Kein einfaches Unterfangen, weiß Bleser. Er sagt: „Es ist Ferienzeit, die Jugend ist noch in der Sommerpause. Viele sind da im Urlaub.“ Die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit helfen dabei natürlich weiter.

Regionalliga-Derby beim FC Memmingen wird neu terminiert

Einen weiteren Saison-Höhepunkt hatte der Bayerische Fußballverband ausgerechnet einen Tag vor dem Pokalspiel am 15. August angesetzt: das prestigeträchtige Regionalliga-Derby beim FC Memmingen. Nach Informationen unserer Redaktion haben sich die beiden Kontrahenten aber inzwischen auf einen neuen Spieltermin geeinigt: Dienstag, 9. September. Offiziell bestätigt ist das Datum seitens des Verbands aber bislang noch nicht.