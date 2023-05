FV Illertissen

Pokalfinale aus Illertissen ist im TV in einer Live-Konferenz zu sehen

Plus Am 3. Juni empfängt der FV Illertissen im Totopokal-Finale den Drittligisten Ingolstadt. Die Anstoßzeit steht jetzt fest, das Spiel wird auch im TV übertragen.

Bayerische Pokalgeschichte hat der FV Illertissen schon jetzt geschrieben. Ganz egal, wie das Totopokal-Finale am 3. Juni gegen den Drittligisten FC Ingolstadt ausgeht. Denn als erste Mannschaft im Freistaat hat der FVI zum dritten Mal in Folge den Einzug in das Endspiel dieses Wettbewerbs geschafft. Es ist nicht nur die große Chance, sich erneut für die attraktive Hauptrunde des DFB-Pokals zu qualifizieren, sondern auch die Möglichkeit, auf großer Bühne zu glänzen. Das Finale aus dem Vöhlinstadion wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt.

Der „Finaltag der Amateure“ ist die umfangreichste TV-Liveproduktion im deutschen Fußball. Am 3. Juni kehrt das Format in seiner achten Auflage ins Programm der ARD zurück. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf eine siebenstündige Live-Konferenz aller Männer-Pokalendspiele der 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) freuen. Zwei Millionen Fans vor dem Fernsehen in der Spitze und fast 80.000 in den Stadien waren im vergangenen Jahr dabei.

