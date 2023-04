Schon wieder Würzburg: Was gibt's Neues beim FV Illertissen?

Am Ostermontag muss der FV Illertissen in der Regionalliga bei den Würzburger Kickers ran. Die Erinnerungen an den Sieg im Pokalspiel sind noch allgegenwärtig.

Würzburg? Da war doch was! Genau. Ende März hat Fußball-Regionalligst FV Illertissen mit einem 2:0-Sieg bei den Würzburger Kickers den Einzug ins Finale des bayerischen Totopokal-Wettbewerbs geschafft. Als erste Mannschaft im Freistaat zum dritten Mal hintereinander. Nun geht es, nur knapp zwei Wochen später, erneut nach Unterfranken. Wie ist die Lage wenige Tage vor dem Duell?

In der Regionalliga Bayern hat der FVI keine guten Erinnerungen an Würzburg. 0:6 ging das Hinspiel Mitte September im Vöhlinstadion verloren. Gökalp Kilic, der im Pokal-Halbfinale mit seinem Treffer zum 1:0 den Sieg eingeleitet hatte, meint: "Es wird ein komplett anderes Spiel, es ist wieder Liga angesagt. Nach den zwei Niederlagen gegen Fürth und Aubstadt müssen wir eine Reaktion zeigen und wie im Pokal-Halbfinale kämpfen und versuchen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Wenn möglich, natürlich drei."

Die Niederlage gegen Aubstadt wurden mannschaftsintern noch einmal analysiert, sie ist spätestens seit dem Training am Dienstagabend abgehakt. Die Stimmung auf dem Trainingsplatz im Vöhlinstadion war locker, alle aber voll fokussiert und konzentriert. Die Lage in der Liga hat sich für den FVI kaum verändert: Fünf Punkte Vorsprung sind es auf den TSV Buchbach auf dem ersten Relegationsplatz. Wobei die Aussagekraft der Tabelle nicht sonderlich hoch ist, denn während die einen Teams schon 30 Partien absolviert haben, sind es bei anderen erst 27.

Kilic sagt mit Blick auf die ausstehenden Duelle im Kampf um den Klassenerhalt: "Wir müssen wieder das auf den Platz kriegen, was uns bislang in der Rückrunde so stark gemacht hat und weshalb wir auch sehr gut gestartet sind. Da müssen wir dranbleiben, dürfen nicht nachlassen. Wie man in der Tabelle sieht, ist es unten sehr eng. Es kann noch alles passieren."

Totopokal-Finale am 3. Juni: Wo wird gespielt und wer ist der Gegner?

Sorgenfreier sind da schon die Gedanken an den Totopokal. Das Finale wird am 3. Juni im Rahmen des bundesweiten "Finaltag der Amateure" ausgetragen und live in der ARD-Konferenz gezeigt. Gegner und Spielort sind noch offen. Beides hängt vom zweiten Halbfinale ab. Das wird am 12. April gespielt. Bayernligist ATSV Erlangen trifft auf den Drittligisten FC Ingolstadt. Gewinnt Erlangen, hat der klassentiefere Klub im Finale Heimrecht. Setzt sich Ingolstadt durch, wird wie bereits im Jahr 2022 beim Triumph gegen Aubstadt im heimischen Vöhlinstadion gekickt.