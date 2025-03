FV Illertissen muss sich beim Schlusslicht mit einem Punkt begnügen

Nur zu einem 2:2 (1:1) beim Tabellenletzten Türk Gücü München reichte es für den FV Illertissen am Samstag in der Regionalliga Bayern. Trainer Holger Bachthaler musste auf Marin Pudic (krank) und Nico Fundel (Meniskuseinriss) verzichten, seine Mannschaft hatte obendrein zunächst sogar einen Rückstand aufholen. Sie ging jedoch wenige Minuten vor Schluss in Führung, um dann kurz vor dem Ende doch noch den Ausgleich zu kassieren. Der Punkt sollte letztlich aber sogar dazu reichen, dass die Illertisser den Sprung auf Platz zwei in der Tabelle schafften, nachdem die Spvgg Bayreuth zu Hause der DJK Vilzing unterlag.

Das Spiel in München litt insgesamt unter den widrigen Umständen, einem holprigen Platz und Dauerregen im altehrwürdigen Dantestadion. Der Beginn der Partie war für die Illertisser nicht gerade ein Traumstart, denn nach acht Minuten sprang Abwehrspieler Deniz Haimerl nach einer Ecke am höchsten, köpfte zum 1:0 ein. Das beflügelte die Hausherren, die zumindest was Einsatz und Laufbereitschaft betraf, nicht den Eindruck eines abgeschlagenen Schlusslichts machten. Die Illertisser taten sich bei Ballbesitz schwer, Lücken in der gegnerischen Defensive zu finden, und kamen erst in der 27. Minute zu einer Möglichkeit, doch die Direktabnahme von David Udogu ging übers Tor. In der Folge kam der FVI besser ins Spiel, doch es fehlte immer wieder der letzte Pass, viele Abspiele waren zu ungenau. Trotzdem gelang kurz vor der Pause (44.) der Ausgleich. Ein Schuss des aufgerückten Alexander Kopf wurde zwar geblockt, sprang aber Tobias Rühle vor die Füße, der aus wenigen Metern zum 1:1 traf.

Icon Galerie 22 Bilder Der FV Illertissen hat im altehrwürdigen Dantestadion gegen Türkgücü München gespielt. Gegen das Regionalliga-Schlusslicht gab es lediglich ein Unentschieden.

Nach dem Seitenwechsel waren die Illertisser durchaus bemüht, doch die äußeren Umstände ließen beiderseits kaum gelungene Aktionen zu. In der Schlussphase wurde es allerdings turbulent: In der 84. Minute gelang zunächst dem nach einem halben Jahr Verletzungspause eingewechselten Franz Helmer mit seiner ersten Ballberührung das 2:1 für die Gäste. Kapitän Max Zeller hatte ihn mit einem weiten Pass auf die Reise geschickt und er traf durch die Beine des herauslaufenden ehemaligen Illertisser Torhüters Felix Thiel. Kurz darauf erwies der zur Halbzeit eingewechselte Liam Omore seiner Mannschaft einen Bärendienst, flog nach seiner zweiten Verwarnung wegen Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz (86.). Damit nicht genug, denn kurz darauf jagte der Münchner Faton Dzemailji einen zu kurz abgewehrten Ball aus zwölf Metern fulminant in den Winkel zum 2:2-Endstand.

So hat der FV Illertissen gespielt

FV Illertissen: Ponath – Gölz (46. Omore), Neuberger, Kopf, Udogu- Cocic (67. Milic), Zeller, Manhardt (67. Pfaumann), Muteba (77. Micic) – Glessing, Rühle (82. Helmer).