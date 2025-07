Regionalliga Bayern: FV Illertissen startet mit Heimspiel in die neue Saison

20 Tage vor dem offiziellen Eröffnungsspiel zwischen der SpVgg Ansbach und der SpVgg Bayreuth am Donnerstag, 24. Juli, hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) den Rahmenspielplan für die Saison 2025/26 der Regionalliga Bayern veröffentlicht. Für den FV Illertissen beginnt die neue Spielzeit am Freitag, 25. Juli, mit einem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers.

Der Auftakt hat es für die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler in sich, denn anschließend geht es am 1. August, zur SpVgg Bayreuth, einem weiteren ambitionierten Viertligisten. Eine Woche später ist die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth zu Gast im Vöhlinstadion. Das Derby beim FC Memmingen wäre eigentlich am 15. August angesetzt, wird aber ziemlich sicher zu einem anderen Zeitpunkt ausgetragen, da der FVI am 16. August in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten 1. FC Nürnberg empfängt.

In die Winterpause geht die Regionalliga Bayern am 29. November

Jürgen Faltenbacher ist im Präsidium des BFV für den Spielbetrieb verantwortlich und Vorsitzender der Regionalliga-Zulassungskommission. Er erklärt: „Die Spielplangestaltung ist eine Mammutaufgabe, weil wir nicht nur die Wünsche der Vereine berücksichtigen wollen, sondern es eine Vielzahl an Faktoren gibt, die wir nicht wirklich beeinflussen, aber auf dem Schirm haben müssen: Sicherheit, Reisewege der Fans oder die Ansetzungen der Profiligen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.“ In den kommenden Tagen werden mit den Vereinen die exakten zeitlichen Terminierungen innerhalb der Spieltage abgesprochen. In der 13. Saison der Regionalliga Bayern stehen im Kalenderjahr 2025 insgesamt 20 Runden an, die Winterpause wird am 29. November 2025 eingeläutet, ehe es am 27. Februar 2026 weitergeht. Der 34. und letzte Spieltag steigt am 16. Mai 2026.

Die Spiele des FV Illertissen in der Saison 2025/2026 der Regionalliga Bayern

Freitag, 25. Juli, 19 Uhr: FV Illertissen - FC Würzburger Kickers

Freitag, 1. August, 19 Uhr: SpVgg Bayreuth - FV Illertissen

Freitag, 8. August, 19 Uhr: FV Illertissen - SpVgg Greuther Fürth II

Freitag, 15. August, 19 Uhr: FC Memmingen - FV Illertissen

Freitag, 22. August, 19 Uhr: FV Illertissen - SpVgg Unterhaching

Freitag, 29. August, 19 Uhr: SV Wacker Burghausen - FV Illertissen

Freitag, 5. September, 19 Uhr: FV Illertissen - SpVgg Ansbach

Samstag, 13. September, 14 Uhr: DJK Vilzing - FV Illertissen

Freitag, 19. September, 19 Uhr: FV Illertissen - FC Augsburg II

Dienstag, 23. September, 19 Uhr: TSV Aubstadt - FV Illertissen

Samstag, 27. September, 14 Uhr: 1. FC Nürnberg II - FV Illertissen

Samstag, 4. Oktober, 14 Uhr: FV Illertissen - TSV Buchbach

Freitag, 10. Oktober, 19 Uhr: Viktoria Aschaffenburg - FV Illertissen

Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr: FV Illertissen -VfB Eichstätt

Freitag, 24. Oktober, 19 Uhr: FC Bayern München II - FV Illertissen

Sonntag, 2. November, 14 Uhr: FV Illertissen - SpVgg Hankofen-Hailing

Samstag, 8. November, 14 Uhr: TSV Schwaben Augsburg - FV Illertissen

Freitag, 14. November, 19 Uhr: FC Würzburger Kickers - FV Illertissen

Samstag, 22. November, 14 Uhr: FV Illertissen - SpVgg Bayreuth

Samstag, 29. November, 14 Uhr: SpVgg Greuther Fürth II - FV Illertissen

Samstag, 28. Februar, 14 Uhr: FV Illertissen - FC Memmingen

Freitag, 6. März, 19 Uhr: SpVgg Unterhaching - FV Illertissen

Samstag, 14. März, 14 Uhr: FV Illertissen - SV Wacker Burghausen

Samstag, 21. März, 14 Uhr: SpVgg Ansbach - FV Illertissen

Freitag, 27. März, 19 Uhr: FV Illertissen - DJK Vilzing

Donnerstag, 2. April, 19 Uhr: FC Augsburg II - FV Illertissen

Montag, 6. April, 14 Uhr: FV Illertissen - TSV Aubstadt

Freitag, 10. April, 19 Uhr: FV Illertissen - 1. FC Nürnberg II

Freitag, 17. April, 19 Uhr: TSV Buchbach - FV Illertissen

Dienstag, 21. April, 19 Uhr: FV Illertissen - Viktoria Aschaffenburg

Samstag, 25. April, 14 Uhr: VfB Eichstätt - FV Illertissen

Freitag, 1. Mai, 19 Uhr: FV Illertissen - FC Bayern München II

Samstag, 9. Mai, 14 Uhr: SpVgg Hankofen-Hailing - FV Illertissen

Samstag, 16. Mai, 14 Uhr: FV Illertissen - TSV Schwaben Augsburg