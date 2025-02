2:3 gegen Göppingen: Niederlage für den FV Illertissen im Testspiel

Fußball-Regionalligist FV Illertissen hat die erste Testspiel-Niederlage kassiert: Mit 2:3 (2:1) unterlag die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler dem Südwest-Regionalligisten Göppingen.

Ausgerechnet der ehemalige Illertisser Yannick Wolff hatte die Württemberger in Führung gebracht (12.), als er nach einem Eckball beim anschließenden Abpraller am schnellsten reagierte. Zehn Minuten später gelang Yannick Glessing der Ausgleich, Tobias Rühle hatte ihn freigespielt. Kurz vor der Halbzeit (41.) traf Neuzugang Eliot Muteba zum 2:1. Vorausgegangen waren eine Balleroberung von Glessing und ein schöner Steilpass von Milos Cocic. Nach zahlreichen Wechseln in der Halbzeit fiel in der 56. Minute das 2:2, als Filip Milisic einen Foulelfmeter verwandelte. Den Endstand von 2:3 stellte Maximilian Ziesche in der 66. Minute her.

Letztes Testspiel am Samstag beim FC Augsburg II

Am kommenden Samstag (14 Uhr) endet die Reihe der Vorbereitungsspiele für die Illertisser mit der Partie beim Ligakonkurrenten FC Augsburg II. Am 22. Februar geht es dann mit dem Nachholspiel gegen Hankofen-Hailing in die Endphase der Punktrunde in der Regionalliga Bayern