Die Sorgenfalten beim FV Illertissen werden nicht kleiner

Zum Rückrundenauftakt in der Regionalliga Bayern fährt der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) zum letztjährigen Vizemeister DJK Vilzing und trifft dabei auf einen Gegner, der bisher einfach nicht in den Rhythmus gekommen ist. Tabellenplatz 16 mit 14 Punkten lautet die magere Bilanz.

Dabei ist interessant, dass die Vilzinger elf Punkte auf eigenem Platz holten, daher durchaus als heimstark angesehen werden können. Woran liegt es dann, dass die Oberpfälzer aus dem 500-Einwohner-Gemeindeteil der Kreisstadt Cham nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen konnten? Es gab zwar durchaus einen regen Wechsel im Kader, zehn Spieler verließen den Klub, neun neue kamen dazu. Zudem hat man nach wie vor erfahrene Spieler in den Reihen, die in ihrer Laufbahn schon Stammspieler in der 3. Liga waren. Jim Patrick Müller (35) kann 136 Spiele in der dritthöchsten Liga bei Unterhaching und Jahn Regensburg vorweisen, Felix Weber wurde in 45 Partien beim FC Homburg und der SpVgg Bayreuth in derselben Klasse eingesetzt. Zusammen mit Andreas Jäger (30), der in den vergangenen zwei Jahren 37 Tore erzielte, bilden sie die Korsettstangen des Teams.

Auch Nico Fundel und Marin Pudic drohen auszufallen

Die Illertisser ihrerseits kommen stolz und mit einem unerwarteten 3:0-Sieg in Würzburg nach Vilzing, wohlwissend, dass deren Tabellenplatz nicht dem wahren Leistungsvermögen entspricht. Das weiß auch Trainer Holger Bachthaler: „Vilzing ist für mich nach wie vor eine sehr gute und erfahrene Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Die bisherigen Aufeinandertreffen waren immer sehr ausgeglichen und umkämpft, dies wird auch am Samstag der Fall sein“, sagt er. Dabei lässt er sich auch nicht von der Tatsache blenden, dass die Schützlinge von Trainer Josef Eibl und seinem sportlichen Leiter, dem Ex-Ulmer Sepp Beller, von den letzten zehn Spielen nur eines gewonnen haben.

Zumal die Illertisser nach wie vor von einem unglaublichen Verletzungspech geplagt werden. Die Langzeitverletzten Gökalp Kilic, Max Zeller, Lasse Jürgensen, Franz Helmer, Luis Pfaumann, David Udogu und Marco Mannhardt werden ohnehin fehlen, die Einsätze von Nico Fundel und Marin Pudic sind äußerst fraglich.