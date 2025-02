Der FV Illertissen holt sich Verstärkung vom TSV 1860 München

Während sich beim Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fußball am letzten Tag der Winter-Transferperiode personell nichts mehr getan hat, vermeldet Regionalligist FV Illertissen Verstärkung. Der FVI leiht den 21-jährigen Offensivspieler Eliot Muteba vom Drittligisten TSV 1860 München aus.

Der Verein spricht von einem „interessanten Spieler“, der die Erfahrung aus 50 Regionalliga-Einsätzen und immerhin zehn Spielen in der 3. Liga mitbringt. Stationen des Linksaußen waren bisher nach Nachwuchsjahren beim TuS Pfarrkirchen und dem FC Ingolstadt 04 auch der 1. FC Nürnberg und zuletzt eben die Münchner „Löwen“. Muteba sagt: „Ich freue mich sehr darauf, wieder regelmäßig die Chance auf Spielzeit bei einem ambitionierten Regionalligisten zu bekommen. Sergio Pereira und Holger Bachthaler haben sich sehr um mich bemüht. Zudem kenne ich die Regionalliga Bayern und will da zu alter Stärke zurück finden.“

Der kleine Bruder spielt beim FC Bayern München

Illertissens Sportvorstand Sergio Pereira freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem jungen Spieler, dessen Brüder ebenfalls bei ambitionierten Vereinen aktiv sind. Elias kickt in der U17 des FC Bayern München, Daniel beim Regionalliga-Konkurrenten TSV Buchbach. Pereira meint: „Wir kennen Eliot natürlich sehr gut aus seiner Zeit in Nürnberg. Für uns war immer klar, dass wir diesen Winter nur etwas machen, wenn wir auch zu 100 Prozent davon überzeugt sind. Das war bei Eliot der Fall, von daher sind wir sehr froh, dass er nun hier ist und uns weitere Möglichkeiten in der Offensive gibt.“