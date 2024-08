Bleibt der FV Illertissen in der Regionalliga weiter ohne Gegentor?

Mit dem TSV Aubstadt empfängt der FV Illertissen am Freitag (19 Uhr) in der bayerischen Fuball-Regionalliga einen Gegner, der derzeit schwer einzuschätzen ist. Einerseits weiß man, dass die Unterfranken die ersten beiden Spiele verloren haben – in Schweinfurt mit 0:2 und auf eigenem Platz mit 1:3 gegen die SpVgg Greuther Fürth II. Andererseits belegten die Grabfelder aus der 700-Einwohner-Gemeinde vergangene Saison den vierten Tabellenplatz. Einige Leistungsträger haben den Verein zum Nachbarn Schweinfurt verlassen, doch es wurden auch neun neue Spieler verpflichtet. Vielleicht war für Trainer Julian Grell die bisherige Zeit zu kurz, um eine neue Mannschaft aufzubauen.

Trotzdem darf man seitens der Illertisser den Gegner nicht unterschätzen, was Trainer Holger Bachthaler durchaus klar ist: „Der TSV Aubstadt hat im Sommer einen großen personellen Umbruch vollzogen und wird alles daran setzen, gegen uns die ersten Punkte einzufahren. Wir sind uns also bewusst, dass wir eine absolute Topleistung benötigen, um mit einem Heimsieg in die erste bevorstehende englische Woche zu starten.“ Seine Zielsetzung liegt auf der Hand: Man will mit einem Sieg zumindest den dritten Tabellenplatz festigen. Die Mannschaft startete durchaus erfolgversprechend in die Saison, ist ungeschlagen und hat noch keinen Gegentreffer kassiert. Einziges Manko bislang ist die Verwertung klarer Torchancen. Positiv zu bewerten ist dabei aber die Tatsache, dass die Illertisser durchaus in der Lage sind, gute Möglichkeiten herauszuspielen.

Routinier Tobias Rühle ist ein wichtiger Baustein in der Offensive

Die Defensive mit den Neuzugängen Markus Ponath im Tor und Lassen Jürgensen sowie Maximilian Neuberger, David Udogu und Nico Fundel steht sehr gut. Torjäger Yannick Glessing wird verletzt zwar weiterhin fehlen, doch Routinier Tobias Rühle versteht es immer wieder, die jungen Sturmkollegen Franz Helmer und Denis Milic einzusetzen. Darauf wird man beim FVI auch gegen Aubstadt bauen.

Danach geht es Schlag auf Schlag: Am Dienstag, 6. August, muss der FVI in der ersten Runde des bayerischen Totopokals zum Landesligisten SV Cosmos Aystetten, am Samstag, 10. August, in der Regionalliga zu Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing nach Niederbayern.