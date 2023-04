FV Illertissen

Warum der 14. April für Max Zeller ein ganz besonderes Datum ist

Plus Nach exakt 365 Tagen Verletzungspause gibt Max Zeller beim FV Illertissen sein Comeback in der Regionalliga-Startelf. Wie er den emotionalen Moment erlebt hat.

Von Stephan Schöttl

Der 14. April wird für Max Zeller ein ganz besonderes Datum in seiner sportlichen Laufbahn bleiben. Exakt 365 Tage nachdem er sich im vergangenen Jahr im Spiel gegen den SV Wacker Burghausen eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, stand er am Freitagabend wieder in der Startelf eines Regionalliga-Spiels des FV Illertissen. Ein emotionaler Moment für den 23-Jährigen. Er sagt: „Ich war schon sehr aufgeregt, nach so langer Zeit wieder dabei sein zu dürfen. Zumal wir als Mannschaft vor dem Spiel schon gehörig unter Druck gestanden sind.“ Zeller und seine Mitstreiter meisterten die Aufgabe, gewannen 4:1 gegen die SpVgg Hankofen-Hailing und sammelten damit wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Max Zeller durfte die ersten 45 Minuten ran. „Dass ich von Anfang an dabei bin, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Aber es war ein tolles Zeichen und wichtig für den Kopf“, sagt er. Denn die vergangenen Monate und Wochen waren für den Verteidiger eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ein ständiges Auf und Ab. „Ja, das war mitunter ein mühsamer Kampf zurück. Noch läuft auch nicht alles so rund, wie ich mir das vorstelle. Aber jede Minute auf dem Platz tut mir gut.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

