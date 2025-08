Im Licht der Autoscheinwerfer spielt der Golf-Nachwuchs abends weiter

26 Mädchen und 74 Buben starteten auf der Anlage des Golfclubs Reischenhof bei der internationalen Matchplay Trophy (IMT) des Baden-Württembergischen Golfverbands (BWGV). An vier Tagen spielten sie bis zu sechs Mal über 18 Löcher. Starke Regenfälle und zahlreiche Gewitter stellten die Spielerinnen und Spieler und vor allem den Veranstalter vor zusätzliche Herausforderungen. Am Ende gab es dennoch Lob von allen Seiten.

Die beiden Qualifikationsrunden mussten mehrfach unterbrochen werden. Der BWGV, Veranstalter des Turniers, handelte umsichtig und ging keinerlei Risiko ein, sobald auf dem Radar im Umkreis von 25 Kilometern Blitze zu sehen waren. Die Jugendlichen harrten entweder in Schutzhütten auf dem Platz aus oder wurden, sofern möglich, mit Elektrofahrzeugen ins trockene Clubhaus zurückgeholt. Zu groß ist gerade auf dem Golfplatz die Gefahr eines Blitzeinschlags. Große und weite Flächen, wie man sie auf Golfplätzen wiederfindet, sowie Schläger aus Metall haben schon des Öfteren Spieler zu Zielscheiben von Blitzeinschlägen werden lassen.

Vier junge Golfer aus der Region sind per Wildcard dabei

Aus der Region schnupperten gleich vier junge Golfer internationale Turnierluft. Vom GC Reischenhof spielten der Laupheimer Justus Höchsmann (Hcp. 5,7) und der Biberacher Moritz Nill (6,5) sowie vom benachbarten GC Ulm Ben Riedl (2,3) und Nico Blankenhorn (6,4). Sie konnten dank einer Wildcard während der ersten zwei Zählspielrunden ihr Können unter Beweis stellen. Die Gewitterunterbrechungen und der Dauerregen haben aber gerade das hintere Feld mit den vier Lokalmatadoren besonders stark getroffen. Nill konnte seine erste Runde als einer der Letzten erst gegen 21:20 Uhr beenden, begleitet von den Scheinwerfern der Begleitfahrzeuge.

Abends wurde auf dem Platz des GC Reischenhof sogar im Scheinwerferlicht weitergespielt. Foto: Golfclub Reischenhof

Aufgrund des geänderten Zeitplans konnten sich dieses Jahr nur die besten 16 Mädchen und 16 Jungen für die Matchplayphase am dritten und vierten Spieltag qualifizieren. Hier spielt der Golf-Nachwuchs jeweils direkt gegeneinander. Die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Begegnungen kommen eine Runde weiter. Dieses spannende Turnierformat gibt es in Deutschland für Jugendliche nur bei der IMT. Am Ende waren die Finalbegegnungen aber eindeutig. Bei den Buben dominierte der Münchner Michael Mayer von Beginn an. Im Finale ließ er seinem Gegner und Freund Emil Großmann vom GC Stuttgart Solitude nicht den Hauch einer Chance. Am elften Loch war das Finale beendet, Mayer lag uneinholbar voraus. Mayer, gerade mal 16 Jahre alt, wurde bereits 2023 bei der IMT am Reischenhof Vierter. Im August erfüllt er sich seinen langersehnten Traum und geht nach Texas/USA ans Junior-College, um hier sein Golfspiel weiter voranzutreiben. Bei den Mädchen war das Finale ebenfalls vorzeitig entschieden: Emma Schulz-Hanßen vom GC St. Leon-Rot siegte gegen ihre Mannschaftskollegin Maxima Purkart nach 15 Löchern.

Bei der Siegerehrung gibt es Lob vom Verbandspräsidenten Michael Marbler

Bei der Siegerehrung zeigte sich der Präsident des BWGV, Michael Marbler, sehr zufrieden mit den vier Turniertagen. Marbler bedankte sich bei Clubpräsident Siegfried Drost für „herausragende Rahmenbedingungen“. Der GC Reischenhof habe sich abermals als perfekter Gastgeber präsentiert. Dank der Greenkeeping-Mannschaft um Hermann Stetter war der Platz trotz der vielen Regenunterbrechungen stets in einem spielbaren Zustand. Die Turnierverantwortliche des BWGV, Nina Mühl, sowie Steffen Augustin, Manager am GC Reischenhof, waren ebenfalls glücklich über die zurückliegenden Tage, man habe die Spiele durchgebracht und das Turnier trotz der widrigen Bedingungen zu Ende spielen können. Passend zum gesamten Turnierverlauf mussten die Dankesworte der Preisübergabe weichen, da bereits die nächsten dunklen Wolken über der Anlage aufzogen.