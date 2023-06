Handball

Der Vöhringer Handball-Nachwuchs hat einen prominenten Trainer

Plus Ex-Weltmeister Christian Schwarzer gibt sein Wissen an die Kinder und Jugendlichen beim SC Vöhringen weiter. Die Tipps und Tricks des 53-Jährigen sind gefragt.

Als er seine größten Erfolge als aktiver Handballer feierte, waren die meisten der Kinder und Jugendlichen, die sich am späten Freitagnachmittag in der Sporthalle des SC Vöhringen tummeln, noch gar nicht auf der Welt. 2004 gewann Christian Schwarzer mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Athen und wurde Europameister, drei Jahre später holte er mit der DHB-Auswahl sogar den Titel bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land. „Die meisten der Kids wissen, wer ich bin, weil ihnen das vorher jemand anderes erzählt hat“, sagt Schwarzer lachend. Für den Vöhringer Handball-Nachwuchs ist es trotzdem eine ganz besondere Trainingseinheit mit einem, der früher mal zu den Besten der Welt zählte.

Seine aktive Laufbahn beendete Schwarzer im Jahr 2009. Die Liebe zum Handballsport ist seitdem nicht weniger geworden, seine Pässe und Würfe sind noch genauso kraftvoll wie damals. Schwarzer kümmert sich seit Karriereende um die Jugend. Von 2009 bis 2015 war er Bundestrainer für den deutschen Nachwuchs, seit 2016 ist „Blacky“, wie ihn seine Freunde nennen und in Vöhringen auch alle Kinder und Jugendlichen zu ihm sagen dürfen, Jugendkoordinator und Trainer des Handballverbands Saar. „Ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem Nachwuchs zusammen, weil es ehrlicher Handball ist, den die Buben und Mädchen spielen“, sagt der mittlerweile 53-Jährige.

