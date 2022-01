Handball

vor 19 Min.

Handball: Das sagt Ex-Nationalspieler Chrischa Hannawald zur Chaos-EM

Plus Ex-Nationalspieler Chrischa Hannawald begleitete die deutsche Mannschaft bei der EM in der Slowakei. Was er zur Leistung des Teams und dem Corona-Chaos sagt.

Von Stephan Schöttl

Am Wochenende geht in Ungarn und der Slowakei die Handball-Europameisterschaft zu Ende. Ein denkwürdiges Turnier. Während die deutsche Nationalmannschaft bereits wieder zu Hause ist, spielen diejenigen um den Titel, die schon vor der EM als große Favoriten gehandelt wurden. „Es gibt keine Überraschung bei dieser EM. Dänemark, Schweden, Frankreich, Spanien – andere Teams habe ich im Halbfinale auch nicht erwartet. Deutschland hätte ich noch unter den Top-Teams gesehen, wenn sie nicht so viele Ausfälle gehabt hätten“, sagt Chrischa Hannawald.

