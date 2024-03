Handballer bitten um Geld: Was hinter der Sammelaktion des TSV Blaustein steckt

Plus Im Etat der Blausteiner Handballer klafft ein großes Loch. Die Abteilungsleitung geht offen damit um und bittet auf einer Crowdfunding-Plattform um Spenden.

Wenn es um Finanzielles geht, womöglich auch noch um leere Kassen und Probleme, die daraus resultieren, halten sich viele lieber bedeckt. Da spricht man nicht gerne drüber, schämt sich vielleicht sogar ein bisschen. „Aber das ist der falsche Weg“, sagt Achim Behr. Er ist Abteilungsleiter der Handballer des TSV Blaustein. Die Sparte bekennt sich öffentlich dazu, dass sie in Schwierigkeiten steckt und im Etat eine große Lücke klafft.

Im Internet haben die Blausteiner eine Spendenkampagne gestartet und bitten um Unterstützung. Behr: „Am Anfang gab es natürlich auch bei uns ein paar Skeptiker. Aber es geht darum, das Problem zu lösen. Schwäche zuzugeben, ist ein Zeichen der Stärke.“