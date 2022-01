Ihm hat der SC Vöhringen den Heimsieg in der Verbandsliga zu verdanken

Plus Überraschend hat der SC Vöhringen sein Verbandsliga-Nachholspiel gegen Hegensberg-Liebersbronn gewonnen. Auch dank eines starken Torhüters.

Spannender als beim knappen 29:28-Heimsieg des Verbandsligisten SC Vöhringen gegen den bisherigen Tabellenvierten SG Hegensberg-Liebersbronn kann die Endphase eines Handballspiels kaum sein: Vier-Tore-Führung des SCV vier Minuten vor der Schlusssirene, zwei Zeitstrafen gegen Vöhringen in den letzten beiden Minuten, Spielertrainer André Möller erzielt das 29:26 und kassiert postwendend die Rote Karte bei einer Abwehraktion, mit letzter Kraft retten die vier verbliebenen Feldspieler den mühsam erkämpften Sieg über die Zeit.