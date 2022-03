Nächste Spielabsage: Schwierige Zeiten für die Vöhringer Handballer

Plus Eigentlich hätten die Verbandsliga-Handballer des SC Vöhringen am Dienstag gegen den TV Altenstadt gespielt. Die Partie wurde abgesagt und das Trainingspensum mittlerweile reduziert.

Erst 15 Pflichtspiele haben die Vöhringer Handballer in der Verbandsliga-Saison bislang absolviert, andere Teams sind nach 19 Partien weitgehend im Soll. Trainer André Möller sagt: „Nur ein einziges Mal haben wir um eine Verlegung gebeten. Da war es mit elf Corona-Positiven unmöglich, eine Mannschaft zu stellen.“ Zuletzt kamen die Absagen allerdings von den Gegnern.