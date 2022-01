So lief die Premiere von Vöhringens Andrei Mitrofan als Nationalspieler

Plus Normalerweise steht Andrei Mitrofan im Tor beim Verbandsligisten SC Vöhringen. Jetzt durfte er erstmals für sein Heimatland Moldawien ran.

Eigentlich steht Andrei Mitrofan beim Handball-Verbandsligisten SC Vöhringen im Tor. Zuletzt feierte er internationale Premiere mit seinem Heimatland Moldawien. Mit der Nationalmannschaft spielte Mitrofan bei der WM–Qualifikation in Cluj/Rumänien und stand unserer Redaktion danach Rede und Antwort.