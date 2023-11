Jetzt abstimmen: Wer wird "Sportstar des Monats" im November?

Timo Leitner: Er ist die Tormaschine des TSV Buch. Elf Treffer hat der 24-jährige Angreifer in dieser Saison schon in der württembergischen Fußball-Landesliga erzielt, damit belegt er ligaweit Platz zwei. Ein besonders wichtiges Tor gelang ihm gleich am ersten Tag des Monats November: Es war der 2:1-Siegtreffer in der 6. Minute der Nachspielzeit gegen den Verbandsligisten TSV Oberensingen, mit dem Leitner für seinen TSV Buch den Weg frei machte ins Viertelfinale des WFV-Pokals.