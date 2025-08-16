Pokal-Sensation in Illertissen: Davon werden sie noch ihren Enkeln erzählen

Der eine kassierte die Blamage, der andere feierte den größten Triumph der Vereinsgeschichte. In einem mitreisenden Spiel hat der FV Illertissen den 1. FC Nürnberg aus dem DFB-Pokal befördert. Bayerns Totopokalsieger schaffte mit einem 9:8 nach Elfmeterschießen die Sensation und wurde damit seinem Ruf als Pokalschreck einmal mehr gerecht. „Wir sind sehr glücklich und haben einen schönen Nachmittag erlebt“, sagte FVI-Trainer Holger Bachthaler.
Lokalsport
