Illertissen bejubelt Pokal-Sensation: Triumph über den 1. FC Nürnberg im Elfmeterschießen!

Lokalsport

Pokal-Sensation in Illertissen: Davon werden sie noch ihren Enkeln erzählen

Der Jubel beim FV Illertissen ist nach dem Sensationssieg gegen den 1. FC Nürnberg riesig. Jetzt hoffen alle auf ein weiteres großes Los im DFB-Pokal.
Von Jürgen Schuster
    • |
    • |
    • |
    Der Jubel nach der Pokal-Sensation war riesig beim FV Illertissen.
    Der Jubel nach der Pokal-Sensation war riesig beim FV Illertissen. Foto: Roland Furthmair

    Der eine kassierte die Blamage, der andere feierte den größten Triumph der Vereinsgeschichte. In einem mitreisenden Spiel hat der FV Illertissen den 1. FC Nürnberg aus dem DFB-Pokal befördert. Bayerns Totopokalsieger schaffte mit einem 9:8 nach Elfmeterschießen die Sensation und wurde damit seinem Ruf als Pokalschreck einmal mehr gerecht. „Wir sind sehr glücklich und haben einen schönen Nachmittag erlebt“, sagte FVI-Trainer Holger Bachthaler.

