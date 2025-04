Regionalliga-Schlager in Illertissen: FVI empfängt Spvgg Bayreuth

Der Tabellendritte und ehemalige Drittligist Spvgg Bayreuth kreuzt am Dienstag (18.30 Uhr) zum Punktspiel der Regionalliga Bayern in Illertissen auf. Eine Spitzenmannschaft, die zwar noch theoretische Chancen auf Meisterschaft und Aufstieg hat, aber dieses Thema bei derzeit elf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Schweinfurt wohl abhaken kann.

Auf jeden Fall dürfen die Illertisser mit einer stattlichen Kulisse rechnen, denn wegen einer Ticketaktion werden mindestens 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Mit dabei ist bei den Gästen Trainer Lukas Kling, der als ehemaliger Spieler des FVI durchaus noch bekannt ist. Von 2012 bis 2017 war er in 160 Spielen für die Illertisser im Einsatz, unter anderem unter Trainer Holger Bachthaler.

Die Bilanz nach 19 Duellen spricht für die Spvgg Bayreuth

Das Spiel am Dienstag ist das 20. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, wobei die Bayreuther auf die bessere Gesamtbilanz (zehn Siege, vier Remis, fünf Niederlagen) verweisen können. Die Illertisser haben zuletzt in der Liga viermal unentschieden gespielt, dazu mit einem Sieg das Pokalfinale erreicht. Die Oberfranken haben im selben Zeitraum einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen erreicht. Das dürfte vermutlich nicht der dortigen Erwartungshaltung entsprechen, vor allem in der Rückrunde gab es in elf Spielen nur drei Siege. Deutlich zu wenig, um beim Kampf um die Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden, nachdem man nach der Vorrunde als Tabellenzweiter nur vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Schweinfurt hatte.

Auf diese verletzten Spieler muss Trainer Holger Bachthaler verzichten

Die Illertisser werden bestrebt sein, Revanche für die knappe 0:1-Niederlage im ersten Duell dieser Saison zu nehmen. Basierend auf der besten Defensive der Liga (24 Gegentreffer) wird es darauf ankommen, in der Offensive möglichst effektiv zu sein. Da auch die Gäste über eine stabile Abwehr (29 Gegentore) verfügen, kann es durchaus auf Kleinigkeiten ankommen. „Bayreuth verfügt über eine sehr gute und routinierte Mannschaft und wird uns alles abverlangen“, sagt Trainer Holger Bachthaler. Er muss aber auf die verletzten Marco Mannhardt, Luka Petrovic, Lasse Jürgensen und Gökalp Kilic verzichten.