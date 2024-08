An die SpVgg Hankofen-Hailing hat der FVI keine guten Erinnerungen

Wenn der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) in der Fußball-Regionalliga Bayern beim Aufsteiger Hankofen-Hailing gastiert, dann scheinen das auf den ersten Blick drei sichere Punkte für die Illertaler zu sein. Als Tabellendritter treffen sie auf den Vorletzten, der mit drei Niederlagen und erst einem einzigen Tor in die Saison startete. Doch bei genauerer Betrachtung stellt man sehr schnell fest, dass die nackten Ergebnisse täuschen.

