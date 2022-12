Jahresrückblick 2022

Niederlagen, Siege und ein wenig Wehmut: So war das Sportjahr in der Region

Die Zehnkämpfer standen nach dem Wettbewerb in München zum Abschied Spalier für Arthur Abele.

Plus Zwei Ausnahmesportler haben 2022 ihre Karrieren beendet. Wie es sonst so lief im Fußball und Basketball, im Tischtennis, bei den Turnern und Schützen.

Von Pit Meier

Es sind natürlich auch die bitteren Niederlagen und die rauschenden Siege, die aus diesem zu Ende gehenden Sportjahr in Erinnerung bleiben werden. Aber in eben diese Erinnerung mischt sich auch ein bisschen Wehmut und Rührung. Denn mit Per Günther und Arthur Abele haben zwei Ausnahmeathleten ihre Karrieren beendet. Ein detaillierter Blick auf die vergangenen zwölf Monate.

