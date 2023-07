Jedesheim

vor 17 Min.

Timo Alander wagt den Sprung ins Oberhaus der deutschen Sportkegler

Plus Timo Alander verlässt die Kegelfreunde Jedesheim, um für den KC Schwabsberg in der Bundesliga anzutreten. Der Abschied vom Heimatverein fällt ihm nicht leicht.

Von Stephan Schöttl

Es ist wahrscheinlich der Traum einer jeden Sportlerin und eines jeden Sportlers, eines Tages seinem Hobby in der Bundesliga nachgehen zu können. Ganz egal, in welcher Sportart. Das gilt für Fußballerinnen und Fußballer ebenso wie für Handballerinnen und Handballer – oder eben auch Sportkeglerinnen und Sportkegler. Für Timo Alander geht dieser Traum nun in Erfüllung. Der 26-Jährige verlässt den Bayernligisten KF Jedesheim, um in der neuen Saison beim Bundesligisten KC Schwabsberg Fuß zu fassen und Erfahrung im deutschen Kegel-Oberhaus zu sammeln. Doch leicht fällt ihm der Abschied von seinem Heimatverein nicht.

Alander ist fest mit den Kegelfreunden Jedesheim verwurzelt. Er war als Spieler ebenso jahrelang aktiv wie als Jugendwart und Helfer in allen möglichen Bereichen. „Es war eine sehr schwere Entscheidung. Ich habe hier alle meine Freunde. Aber in meinem Alter ist es der richtige Schritt, um dieses Abenteuer in der höchsten Spielklasse zu wagen. Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagt er. Mit seinen 26 Jahren zählt Alander auch künftig wohl zu den jüngsten Sportkeglern in der Bundesliga, mit einer Bestleistung von 646 Holz, als bayerischer und deutscher Vizemeister aber auch zu denjenigen, die sportlich sehr ambitioniert unterwegs sind. Zwischen 620 und 630 Holz seien im Oberhaus an Spieltagen nötig, um einigermaßen mithalten zu können mit Gegnern auf Weltklasse-Niveau und Mitgliedern der Nationalmannschaft, erklärt Alander. Jede Woche wird er also in Richtung seiner persönlichen Bestmarke kommen müssen. „Ich habe aber keinerlei Bedenken, dass ich das nicht schaffen könnte“, sagt er selbstbewusst.

