Golf ist ihre Leidenschaft: Jennifer Sräga ist international erfolgreich

Der Ryder-Cup gilt als größtes Spektakel des Golfsports. Alle zwei Jahre blickt die Welt auf den Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA. Die Emotionen kochen hoch, es geht um Ruhm, Ehre und Prestige. Mehr als 500 Millionen Fans in 183 Ländern fieberten bei der letzten Auflage vor dem Fernseher mit. „Bei uns waren es nicht ganz so viele“, sagt Jennifer Sräga lachend. Die 24-Jährige aus Senden ist kleinwüchsig und gerade zurückgekehrt aus den USA, wo sie für Team Europa beim Ryder-Cup der Golfer mit Behinderung gespielt hat. Die USA hatte am Ende einen Punkt mehr, die Erlebnisse dieser Reise sind für Sräga aber mindestens genauso viel wert wie die Trophäe. „Das ganze Ambiente und Drumherum war schon der Wahnsinn“, sagt sie.

