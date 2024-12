Mit besten Wünschen: Was „Jo“ Reichert nach dem HSV-Spiel sagt

Nach dem Spiel gegen den Hamburger SV wurde es fast besinnlich in der Kurve. Im D-Block des Donaustadions, wo in den 90 Minuten zuvor ordentlich Stimmung gemacht worden war, hielten die Fans aus der Ultra-Szene des SSV Ulm 1846 Fußball Wunderkerzen nach oben und sorgten damit für einen Gänsehaut-Moment im letzten Heimspiel 2024. So viel war in den vergangenen Monaten geschehen, so schnell war die Entwicklung bei den Spatzen fortgeschritten. Nun schien für diesen einen Moment die Zeit stillzustehen.

