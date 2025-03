Jetzt ist Alina Dalaslan im Scheinwerferlicht

Es war eine echte Überraschung für die Zuschauer der RTL-Hauptnachrichten am vergangenen Freitag. Im abschließenden Sportblock, also dort, wo es sonst in erster Linie um Bayern München, Bayer Leverkusen und vielleicht noch Alexander Zverev geht, war eine Reportage über Alina Dalaslan zu sehen. Über die junge Frau aus Illertissen, die sich der wohl härtesten Kampfsportart Mixed Martial Arts, kurz MMA oder volkstümlich auch Käfigkampf genannt, verschrieben hat und die im vergangenen November in der usbekischen Hauptstadt Taschkent Weltmeisterin bei den Amateuren geworden ist. Die Ausstrahlung war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass RTL+ anderntags das Profidebüt von Alina in der Stuttgarter Schleyer-Halle übertragen hat. Aber auch generell ist das Medieninteresse förmlich explodiert. Alle berichten plötzlich über die 24-jährige Federgewichtlerin, die sich den Hype selbst nicht so wirklich erklären kann: „Das ist quasi über Nacht passiert. Ich habe in den letzten Tagen wahrscheinlich ebenso viel geredet wie trainiert.“ Das Interesse wird vermutlich noch zunehmen, denn bei ihrem Profidebüt dominierte sie von Beginn an und gewann gegen Kamila Simková aus Tschechien in der dritten Runde durch technischen K. o.

