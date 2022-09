Selbst nach seinem größten Erfolg ruht sich Mika Mathes nicht aus

Lokal Mit dem Titel bei der Junioren-WM feiert Mika Mathes aus Illertissen den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Was den 19-Jährigen antreibt.

Sich auf einem Erfolg auszuruhen – das kommt für Mika Mathes nicht infrage. Kaum war der 19-Jährige von der Weltmeisterschaft der Karate-Junioren zurückgekehrt, zog es ihn beim Training schon wieder auf die Matte. „Mein Blick richtet sich schon auf die nächsten Wettkämpfe“, sagt der Illertisser Mathes, der für das Karate-Dojo Durach-Weidach startet.