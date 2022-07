Darum kann der FV Illertissen in der Regionalliga nur positiv überraschen

Lokal Für den FV Illertissen beginnt am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen Aschaffenburg die neue Saison in der Regionalliga Bayern. Und wieder einmal geht es in erster Linie darum, einen personellen Umbruch zu meistern.

Pokalsieger. Favoritenschreck. Überraschungsmannschaft. All diese Beinamen haben sich die Fußballer des FV Illertissen in den vergangenen Jahren schon verdient. Mit kontinuierlicher Arbeit. Mit Leidenschaft. Und vor allem mit jeder Menge Geduld. Denn der FVI kämpft im Grunde jedes Jahr gegen Windmühlen. Oder im Asterix-Jargon ausgedrückt: "... ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten." Bloß, dass Illertissen freilich eine Stadt ist und es keinen Eindringling gibt, sondern die finanzstarke Konkurrenz, die längst unter Profi-Bedingungen arbeitet und dadurch ganz andere Möglichkeiten hat.

