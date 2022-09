Was der FV Illertissen leistet, ist aller Ehren wert

Lokal Vor über zehn Jahren hat für den FV Illertissen mit dem Wechsel zum Bayerischen Fußball-Verband eine neue Zeitrechnung begonnen. Der Klub hat damals alles richtig gemacht.

Es ist tatsächlich schon mehr als zehn Jahre her, dass für den FV Illertissen mit dem Wechsel vom württembergischen zum bayerischen Fußball-Verband sportlich und organisatorisch eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Eine Dekade später bleibt wieder einmal festzustellen: alles richtig gemacht. Das Spiel gegen die Löwen am Dienstag der kommenden Woche ist für die Fans in und um Illertissen und in der gesamten Region eines dieser Fußballfeste, die ohne eben diesen Wechsel nicht stattgefunden hätten.

