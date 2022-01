Landkreis Neu-Ulm

07:30 Uhr

Sport in der Region: Diese Termine 2022 sollten sich Fans merken

Der Einstein-Marathon durch Ulm und Neu-Ulm ist auch 2022 wieder ein sportlicher Höhepunkt in der Region.

Plus Das Sportjahr 2022 bietet auch in der Region einige Höhepunkte. Die Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ist mittlerweile ein beliebter Ort für wichtige Meisterschaften.

Von Stephan Schöttl

Das Sportjahr 2022 ist vollgepackt mit großen Wettkämpfen. Mit Olympischen Winterspielen, Welt- und Europameisterschaften. Aber auch in der Region stehen einige Höhepunkte an. Alles freilich nur, wenn Corona mitspielt. Denn die Pandemie wirkt sich nach wie vor auch auf den Sport stark aus. Wir haben eine Auswahl getroffen: Diese Termine sollten sich Fans schon jetzt im Kalender markieren.

