Lisa Hartmann zeigt Torwart-Talenten den Weg zum Erfolg

Dass sie eines Tages auf dem Fußballplatz stehen würde, hatte sich schon in jungen Jahren abgezeichnet. Lisa Hartmann ging, wie es viele Mädchen halt so machen, zum Reiten, ihr Bruder zum Kicken. „Ich fand die Medaillen und Pokale, die er mit nach Hause gebracht hat, immer ziemlich cool und wollte die auch haben“, erzählt sie lachend. Gesagt, getan. Im Alter von sieben Jahren begann sie ihre Fußball-Laufbahn – und die sollte sie sogar bis in die Nachwuchsteams des Deutschen Fußballbunds (DFB) mit sechs Länderspielen bringen. Aber der Reihe nach.

