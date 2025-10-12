80 Volltreffer: Maximilian Dallinger bleibt zum Saisonauftakt ohne Fehlschuss

Der SV Pfeil Vöhringen ist im fränkischen Veitsbronn mit zwei Siegen in die neue Saison der Luftgewehr-Bundesliga gestartet. Dabei taten sich die Schützinnen und Schützen gegen den SV Fenken erstaunlich schwer, bis ihr 3:2-Sieg (1989:1981 Gesamtringe) feststand, während sie am Sonntag mit dem SSV Kronau weniger Probleme hatten und das Duell mit 4:1 (1990:1976) für sich entschieden.

Das Pfeil-Team trat an Position eins mit der indischen Weltklasseschützin Elavenil Valarivan an und die ließ gegen Fenken im Duell mit Veronika Blazickova nichts anbrennen, siegte mit 399:396 Ringen. Optimal machte es Maximilian Dallinger mit 400 Ringen gegen Sophie Sauter, die mit ihren 392 chancenlos war. Anita Mangold schoss mit 397 Ringen solide, was aber nicht reichte, um Markus Abt (399) zu besiegen. In einem spannenden Duell musste sich auch Antonia Back trotz starker 398 Ringe geschlagen geben, da ihr Gegner Nils Friedmann noch einen Tick besser war (399).

Amelie Kraus behält im Stechen die Nerven

Zwischen Vöhringens Amelie Kraus und ihrer Gegnerin Luisa Günther hieß es nach 40 Schuss 395:395, das Stechen musste über den Sieg in dieser Begegnung und über den Ausgang des gesamten Wettkampfs entscheiden. Kraus traf etwas genauer, dadurch feierte das Pfeil-Team den ersten Erfolg in der neuen Saison.

Anita Mangold holt ihren Punkt nach starker Aufholjagd

Auch gegen Kronau zeigte Vöhringen an den beiden Spitzenpositionen seine ganze Stärke: Sowohl Valarivan (gegen Gavin Raymond Leigh Barnick/397) als auch Dallinger (gegen Annabelle Lotter/392) schafften die optimale Ringzahl von 400, womit sie problemlos jeweils einen Punkt für ihr Team errangen. Während David Koenders, der anstelle von Amelie Kraus zum Einsatz kam, unter seinen Möglichkeiten blieb und Colin Fix mit 395:396 unterlag, sorgte Antonia Back mit ihrem 398:395-Sieg gegen Lana Wurster für den dritten Vöhringer Punkt, womit der Gesamterfolg schon feststand. Anita Mangold startete gegen Nele Stark für ihre Verhältnisse schwach, schaffte in der ersten Zehner-Serie nur 97 Ringe. Da sah es nach einem Punkt für Kronau aus. Doch die Vöhringerin ließ drei Hunderter folgen, ihre Gegnerin wurde nervös und Mangold gewann noch mit 397:396. (kümm)