Springreiten: Maximilian Weishaupt trumpft in Babenhausen auf

Der RFZV Babenhausen hatte zu seinem großen Springreitturnier gerufen und die Zahl der Nennungen stieg so stark an, dass es am Ende 1500 waren. In den einzelnen Prüfungen stiegen dadurch auch die Teilnehmerzahlen deutlich. Dadurch kam es zu gelegentlichen, aber gut verkraftbaren Zeitverzögerungen. „Alles ist super gelaufen“, berichtete Vorstandsmitglied Fabian Frank am Ende der viertägigen Veranstaltungen. Höhepunkt schlechthin war am Sonntagnachmittag bei brütender Hitze der „Große Preis von Babenhausen“, ein S**-Springen mit Stechen, also eine richtig schwere Prüfung. Gewonnen hat diese der international erfahrene sowie erfolgreiche Maximilian Weishaupt vom RFV Jettingen mit seinem Pferd Illusion. Für Lokalmatador Eddi Schmuck blieb auf Quintana Rang zwei vor dem in Babenhausen insgesamt sehr erfolgreichen Benjamin Wulschner (Schwetzingen) auf Corvey.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maximilian Weishaupt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis