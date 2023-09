Runter von der Couch: Sport-Aktionstag für Kinder und Jugendliche

Im Sport Sohn Performance Shop darf nach Lust und Laune ausprobiert werden. Organisator Hans-Peter Linder will Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung animieren.

Früher war alles besser. Sagen zumindest die Älteren unter uns. Man war viel mehr draußen, so mancher hat jeden Nachmittag auf dem Bolzplatz verbracht. Und heute? Nach der Schule werden Hausaufgaben am Computer erledigt, dann geht’s mit Handy oder Tablet auf die Couch oder direkt vor die Konsole. Bewegung? Fehlanzeige! Laut aktueller Statistiken der Weltgesundheitsorganisation WHO bewegen sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend. Dabei ist es seit den 1980er-Jahren sogar wissenschaftlich belegt, dass Lern- und Entwicklungsprozesse bei Kindern in Verbindung mit Bewegung zu größeren Erfolgen führen. An diesem Punkt setzt Hans-Peter Linder an.

Er organisiert am kommenden Samstag, 16. September, im Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm einen Aktionstag für Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Emotion of sports“. „Es geht um Bewegung und Gesundheit. Darum, die Jugend weg von der Konsole zu bringen, und ihnen zu zeigen, welche besonderen Momente der Sport zu bieten hat“, sagt Linder. Die WHO etwa empfiehlt schon für Kinder im Vorschulalter eine Bewegungszeit von 180 Minuten am Tag. „Der Handlungsbedarf ist groß und wurde durch Corona noch verstärkt“, meint Linder weiter. Dazu komme, dass die soziale Lage und das familiäre Umfeld den wesentlichen Rahmen für eine gesunde Entwicklung und Bewegung von klein auf bestimmen. Linder: „Vielfältige Bewegungsräume für Kinder werden somit notwendiger denn je.“ Von 11 bis 16 Uhr können daher am Samstag verschiedene Angebot nach Lust und Laune ausprobiert werden.

Ausrüster Nike unterstützt die Aktion in Neu-Ulm

Die Bandbreite reicht von Taekwondo und Kickboxen über Fußball bis zu Tischtennis, auch die Volleyballerinnen und Volleyballer des VfB Ulm präsentieren sich und ihren Sport. Obendrein gibt es Kickdart, Torwandschießen, Discgolf und weitere Testtools. Ausrüster Nike unterstützt die Aktion mit einem „Kids Champion Parcours“ für Sechs- bis Zehnjährige. „Vielleicht entdeckt der eine oder die andere ja einen neuen Lieblingssport“, sagt Linder.

Inklusions-Turnier auf dem Fußballplatz

Ein großes Anliegen ist ihm das erste „Unified Turnier“, bei dem Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung in Teams mit gesunden Gleichaltrigen Fußball spielen. Schon vor über 20 Jahren hatte Linder die Idee einer solchen sportlichen Inklusion, im April dieses Jahres schließlich wurde das Team „Donauflanke“ gegründet. „Es geht darum, dass beim Sport alle miteinander Spaß haben können. Diese Kinder und Jugendlichen werden in Vereinen durch den Leistungsgedanken aber leider oft ausgegrenzt“, sagt Linder. Unterstützung bekommt er von einigen Ulmer Sportpersönlichkeiten und Ex-Profis. Timo Wenzel, Ünal Demirkiran und Dieter Simon sind zum Beispiel dabei. Linder freut sich: „Keiner von ihnen musste lange überlegen.“