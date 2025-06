American Football: Neu-Ulm Spartans überzeugen auch mit Ersatz-Quarterback

Der Quarterback ist das Herzstück jeder Football-Offensive. Erst recht bei den Neu-Ulm Spartans, die mit Hunter Sturgeon einen starken und erfahrenen Spielmacher haben. Der musste allerdings gegen die München Rangers verletzt aussetzen. Seine Position übernahm Patrick Schempf - und der machte seine Sache sehr gut. Die TSV-Footballer legten im Heimspiel furios los und ließen auch im weiteren Verlauf nichts anbrennen. Am Ende gewannen sie klar mit 48:20.

„Ich bin ein bisschen nervös, ich will so schnell wie möglich den Ball“, sagte Patrick Schempf zu Beginn des Spiels. Die Aufregung hatte sich aber schnell gelegt: Nach dem Kickoff der Rangers machte Running Back Felix Klein gleich beim ersten Vorstoß etliche Yards gut, Schempf warf einen 30-Yards-Pass auf Tobias Spohn und der trug den Ball erstmals in die gegnerische Endzone. Max Walser steuerte wie gewohnt den Extrapunkt bei (7:0). Den ersten Angriff der Gäste fing Neu-Ulms Simon Fauser gerade noch rechtzeitig ab. Über Schempf und Wesley Juszczak folgte der zweite Touchdown. Der Extrapunkt missglückte dieses Mal (13:0).

Von den Trainern der Neu-Ulm Spartans gibt es Lob für die Offensive

Auch der nächste Angriff der Rangers war schnell zu Ende. Zwei kurze Spielzüge, dann fing Max Walser den Ball ab. Aber auch die Neu-Ulmer gaben das Spielgerät wieder aus den Händen, so verkürzten die Gäste aus München doch noch auf (13:6). Weitere Punkte für die Spartans erzielten Schempf mit drei Touchdowns, einmal kam Felix Klein in die Endzone, Walser steuerte drei erfolgreichen Extrakicks bei. Bis zur Pause waren auch die Rangers ein weiteres Mal erfolgreich, so stand es zur Hälfte des Spiels bei brütender Hitze 41:14.

„In der Halbzeit gab es für uns Coaches nicht viel sagen, außer Lob für die Offensive, die auch in dieser Konstellation bestens funktioniert hat. Dass Patrick in seinem ersten vollen Spiel als Quarterback in der ersten Halbzeit zwei Touchdowns wirft und drei selbst erläuft, das ist unglaublich. Und das, obwohl er die Position seit zwei Jahren nicht trainiert hat“, freute sich Headcoach Daniel Koch. Im zweiten Abschnitt wurde die Partie zäher, beide Teams wollten bei den hohen Temperaturen das Spiel über die Zeit bringen. Erst im vierten Viertel gab es weitere Punkten auf beiden Seiten. Erst für München, dann durch Tobias Spohn und Max Walser für Neu-Ulm.

Am Samstag, 5. Juli, treffen die Spartans daheim auf die Passau Pirates. (AZ)