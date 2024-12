Nikola Yousefian ist die Königin im Stangenwald

Sie wollte eigentlich nur das Bremsen lernen. Aus diesem Grund besuchte Nikola Yousefian als damals Achtjährige ein Probetraining bei den Inline-Sportlern des SC Vöhringen. „Mich hat das alles aber von diesem Tag an fasziniert“, sagt die mittlerweile 18-Jährige. Sie tanzt auf den Rollen erfolgreich durch den Stangenwald, zählt im Inline-Alpin zu den Besten der Welt. 2024 war ihr Jahr: Yousefian hat erst ihr Abitur gemacht, dann bei den World Skate Games im September in Italien abgeräumt. Sie gewann gleich mehrfach Edelmetall. „Ich bin zwar mit relativ hohen Erwartungen in die Wettkämpfe gegangen, hätte aber trotzdem nicht erwartet, mit so vielen Medaillen heimzufahren“, erzählt sie.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Italien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis