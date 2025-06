Erfolgreicher Start in die Bayerische Turnliga

Icon Vergrößern Landesliga 1 Foto: Christian Habel Icon Schließen Schließen Landesliga 1 Foto: Christian Habel

Illertissen/Vöhringen – Einen gelungenen Auftakt feierten die Turnerinnen aus Illertissen und Vöhringen beim ersten Wettkampfwochenende der Bayerischen Turnliga. In der Landesliga 1 belegte das Team einen soliden 4. Platz, wobei Carolin Zach (TSV Illertissen) in der Einzelwertung einen hervorragenden 5. Platz von 43 Teilnehmerinnen erreichte. Noch besser lief es für die Mannschaft in der Landesliga 4, die sich den 2. Platz sicherte. Besonders hervorzuheben ist Cecile Diebolder (Illertissen), die in der Einzelwertung den 3. Platz von 53 Starterinnen belegte. Die nächsten Wettkämpfe stehen bereits vor der Tür: Am Samstag, den 5. Juli, geht die Landesliga 1 in der Riedblickhalle in Buttenwiesen (Am Heuberg 2) an den Start. Der Wettkampf findet von 9:00 bis 12:00 Uhr statt. Mit dabei ist auch Romi Keola Wenzel, die amtierende Schwäbische Meisterin, die mit starken Leistungen rechnet. Am Sonntag, den 6. Juli, folgt dann die Landesliga 4. Hier beginnt der Wettkampf um 13:00 Uhr und dauert bis 16:00 Uhr. Beide Teams bereiten sich derzeit intensiv auf den zweiten Wettkampftag vor und hoffen auf zahlreiche Zuschauer und lautstarke Unterstützung vor Ort. Der Eintritt ist frei.

