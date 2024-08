Norbert Nieder vom TSV Babenhausen ist Sportstar im Juli

Norbert Nieder vom TSV Babenhausen ist Sportstar des Monats Juli. Der Leichtathlet aus dem Unterallgäu hat sich bei der Leser-Abstimmung unserer Redaktion mit deutlichem Abstand durchgesetzt und ist damit Nachfolger der Ulmer Artistin Lea Toran Jenner, die sich diesen Titel im Juni gesichert hatte.

In seiner Altersklasse M 60 zählt der Sportler zu den besten Leichtathleten Deutschlands. Das stellte er in den vergangenen Wochen mehrfach unter Beweis: Bei den nationalen Titelkämpfen verpasste er das Hochsprung-Podest nur knapp, auf bayerischen Ebene wurde er Vizemeister im Weitsprung, Dritter im Hochsprung und Fünfter mit dem Diskus.

Auf den weiteren Rängen geht es bei der Abstimmung ganz eng zu

Über die Auszeichnung unserer Redaktion freute er sich sehr. Nieder hatte am Ende 48 Prozent und damit fast die Hälfte aller abgegebener Stimmen bekommen. Auf den weiteren Plätzen ging es wesentlich knapper zu. Jung-Schiedsrichter Nils Stöcker folgt mit 19 Prozent der Stimmen. Während der TSV Pfuhl beim Fußballturnier um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm keine Mannschaft am Start hatte, wurden der Verein vom erst 16-Jährigen hervorragend vertreten. Er hatte für seine Spielleitung viel Lob bekommen. Christian Enzinger von den TSF Ludwigsfeld kam in der Abstimmung auf 17 Prozent. Er gewann bei der Crossminton-EM in Ungarn den Titel im Herrendoppel der Altersklasse Ü50 mit Marcel Hermann aus Münster. Auf Golferin Jennifer Sräga aus Senden entfielen 14 Prozent der Stimmen. Die Ulmer Ruderin Harriet Wappler-Niemayer (2 Prozent) hatte mit dem Ausgang der Sportstar-Wahl nichts zu tun

