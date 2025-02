Oliver Batista Meier: Warum der Stürmer in Ulm durchstartet

Der Tapetenwechsel hat ihm gutgetan. Die vergangenen Jahre waren nicht einfach für Oliver Batista Meier. Bei Dynamo Dresden ist es dem Ex-Bayern-Juwel nie gelungen, richtig Fuß zu fassen. Er wurde an den SC Verl ausgeliehen, dann an die Grasshoppers nach Zürich. Jetzt staunt man in der sächsischen Landeshauptstadt über die jüngsten Top-Leistungen des 23-Jährigen im Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball. Batista Meier war im Winter zu den Spatzen gewechselt, hat seitdem in drei Zweitligaspielen zwei Tore selbst geschossen, zwei weitere vorbereitet. „Manchmal ist es genau das, was man sucht und braucht, um zeigen zu können, was man kann“, sagt Ulms Trainer Thomas Wörle Sprich: Batista Meier und der SSV sind ein „Perfect Match“.

