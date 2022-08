Radsport

18:00 Uhr

Felix Engelhardt darf jetzt im Trikot des Europameisters fahren

Lokal Felix Engelhardt aus Aufheim wird im Sendener Rathaus für seinen U23-Titel geehrt. Dort verrät der 21-Jährige auch, dass er künftig für ein ambitioniertes Profi-Team unterwegs ist.

Von Stephan Schöttl

Dieser Tag hat seine Karriere zweifelsohne entscheidend geprägt, den weiteren Weg als Rad-Profi in eine andere Richtung gelenkt. Im Juli wurde Felix Engelhardt im portugiesischen Anadia überraschend Straßen-Europameister der U23. Auf dem welligen Rundkurs über 147 Kilometer war der 21-Jährige aus Aufheim am schnellsten unterwegs. „Für mich ist es noch immer unbeschreiblich“, erzählt Engelhardt im Sendener Rathaus. Dort wurde ihm im Sitzungssaal ein kleiner Empfang bereitet, Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf gratulierte – und am Ende durfte sich der junge Sportler sogar im Goldenen Buch der Stadt verewigen. Noch so ein Moment, der ihm bewusst machte, welchen Stellenwert sein EM-Triumph hat. Noch so eine besondere Begegnung, von denen es in den vergangenen Wochen schon viele gab.

