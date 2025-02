Für die Ulmer Basketballer ist die Eurocup-Saison vorzeitig zu Ende

Schon am Nachmittag war die Polizei mit einem Großaufgebot rund um die Ratiopharm-Arena präsent. Die Partie der Ulmer Basketballer im Eurocup gegen Hapoel Tel Aviv war von den Sicherheitsbehörden im Vorfeld aufgrund der angespannten politischen Lage im Nahen Osten als Hochsicherheitsspiel eingestuft worden. Stadt und Polizei waren in Alarmbereitschaft. Und der Bundesligist im sportlichen Sinne auch. Denn schon früh war klar: Nur ein Sieg würde die Ulmer in die Play-offs dieses internationalen Wettbewerbs bringen. Konkurrent Vilnius hatte im Parallelspiel gegen Podgorica gewonnen (91:82). Es war definitiv nichts für schwache Nerven. Ulm kämpfte bis zur letzten Sekunde, musste sich aber mit 90:97 geschlagen geben.

Die Gäste reisten mit einem Star-Ensemble an. Das Budget: 19 Millionen Euro. Etwa das Fünffache dessen, was man in Ulm in die Mannschaft steckt. Deren Meisterheld von 2023, der Brasilianer Bruno Caboclo, beispielsweise ist bei den Israelis nur Nummer zwei auf seiner Position. Dieser qualitative Unterschied war auf dem Feld über weite Strecken nicht zu sehen, erst in den letzten Minuten machte die Erfahrung den Unterschied.

Icon Galerie 13 Bilder Einsatzkräfte der Polizei haben sich schon Stunden vor dem Eurocup-Gruppenspiel der Ulmer Basketballer gegen die Mannschaft aus Israel rund um die Ratiopharm Arena in Neu-Ulm in Stellung gebracht. Die Partie am Mittwochabend gilt aufgrund der derzeitigen geopolitisch angespannten Lage als Hochsicherheitsspiel.

Ulm hatte anfangs zwar keine optimale Trefferquote, aber zumindest eine bessere als bei der Derby-Niederlage in Ludwigsburg. Doch mit fortlaufender Spielzeit fand Tel Aviv besser in den Rhythmus, lag nach dem ersten Viertel mit 29:21 vorn. Die Hausherren wussten um die Ausgangslage und mussten höheres Risiko gehen. Sie kämpften sich zurück, spielten defensiv am Rande des körperlich Erlaubten. Zur Pause hatte Ulm die Partie gedreht (50:49). Nur einer machte Probleme: Hapoels Center Jonathan Motley. 2,06 Meter groß, über 100 Kilo schwer. So einen Koloss bremst man nicht so einfach aus. 14 Punkte hatte er in der ersten Hälfte gemacht, am Ende waren es 24.

Starkes Spiel der Ulmer Youngster Ben Saraf und Noah Essengue

Auf Ulmer Seite übernahmen im dritten Viertel vor allem Justinian Jessup und Ben Saraf Verantwortung. Noah Essengue erledigte die unangenehme Arbeit, eroberte ein ums andere Mal den Ball. Es war die stärkste Phase der Gastgeber, die mit einem 72:65-Vorsprung ins Schlussviertel gingen. Das wurde zu einer Frage der Kraft. Viel Wille, wenig Rotation. Marcio Santos früh mit fünf Fouls raus, Isaiah Roby angeschlagen und gar nicht erst dabei. Der Vorsprung schmolz, war dreieinhalb Minuten vor Ende nach einem 11:0-Lauf der Israelis ganz weg (83:86). Auf ein weiteres Comeback ihres Teams warteten die Ratiopharm-Fans vergeblich. 90:97 hieß es zum Schluss, der gleichzeitig das Ende der Ulmer Eurocup-Saison war.

Ratiopharm Ulm: Jessup 18, Saraf 17, Plummer 16, Jallow 12, Herkenhoff 9, Weidemann 7, Santos 7, Essengue 4.