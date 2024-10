Der FV Illertissen trifft am Sonntag (14 Uhr) in der bayerischen Fußball-Regionalliga in Ansbach auf einen ausgeruhten Gegner. Die Mannschaft aus Mittelfranken muss nämlich im Gegensatz zum FVI keine englische Woche absolvieren, da ihr Spiel bei der Spvgg Greuther Fürth am Donnerstag wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt wurde.

Hermann Schiller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FV Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ansbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis