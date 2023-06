Reiten

vor 1 Min.

Der Lokalmatador wird beim großen Turnier in Babenhausen gefeiert

Plus Edwin Schmuck gewinnt den Großen Preis von Babenhausen. Die Organisatoren des Vereins ziehen nach dem viertägigen Reitturnier ein positives Fazit.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Das viertägige Springreitturnier in Babenhausen hatte viele Sieger, der gefeierte war am Ende aber Edwin Schmuck vom gastgebenden Reit-, Fahr- und Zuchtverein (RFZV) Babenhausen. Bejubelt von den Zuschauerinnen und Zuschauern auf der voll besetzten Tribüne des Reiterstadions sicherte er sich am Sonntagnachmittag mit seinem Pferd Contagobet den Sieg im Großen Preis, einer Prüfung der sehr schweren Klasse S**. Um nur sechs Hundertstelsekunden – auch er war im Stechen fehlerfrei geblieben – musste sich der Österreicher Max Kühner (RA München) geschlagen geben. Im Vorjahr hatte er noch gewonnen. Dritte wurde Tina Deuerer (RV Eppelheim) auf Clueso.

„Wir hatten vier tolle Turniertage und das Wetter hat super mitgespielt“, zog die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Ute Thater, ein positives Fazit. Und weiter meinte sie: „Die Besetzung war hochklassig, es gab großartigen Sport ohne Unfälle zu sehen. Für die Babenhauser war es fantastisch, dass Lokalmatador Schmuck den Großen Preis gewonnen hat. Die Anfeuerung des Publikums hat es wohl ausgemacht, dass er am Ende einen Wimpernschlag vor Max Kühner lag. Wir sind mit der gesamten Veranstaltung hochzufrieden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen