Vier Tage lang geht es in Babenhausen um Preisgeld und Siegerschleifen

Nach dem Stutbuchturnier in Mai steht von Donnerstag bis Sonntag das zweite Turnier-Highlight in Babenhausen an. Über 1300 Pferde sind am Start.

Nach dem Stutbuchturnier im Mai wartet der RFZV Babenhausen von Donnerstag bis Sonntag mit seiner zweiten großen Veranstaltung des Jahres auf. Dieses Mal sind nur Springreiterinnen und Springreiter im Einsatz, doch das schmälert den Aufwand nicht. Um mit dem umfangreichen Programm durchzukommen, hat der Verein das Turnier auf vier Tage angelegt. Bislang haben 346 Sportlerinnen und Sportler mit 1309 Pferden gemeldet, insgesamt macht das über 1600 Starts.

In den 25 Prüfungen vom Pony-Führzügel-Wettbewerb bis zum S**-Springen mit Stechen werden insgesamt rund 28.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Bei guter Witterung dürfte die Zuschauertribüne speziell am Wochenende gut gefüllt sein, denn es ist hochklassiger Reitsport zu erwarten. Es gibt keinen Tag ohne Höhepunkte. Start am Donnerstag ist bereits um 7.30 Uhr, das schwerste Springen des Tages ist mit einer S*-Prüfung auf 15.30 Uhr angesetzt. Die letzte Prüfung, ein M*-Springen, beginnt um 18.30 Uhr. Am Freitag bewältigen die Sportlerinnen und Sportler erstmals um 8.30 Uhr mit ihren Pferden den Parcours bei einer Springpferdeprüfung der Klasse M*. Um 10 Uhr werden die Asse beim S*-Springen um den Sieg kämpfen. Der Tag endet um 18 Uhr mit einem etwas leichteren L-Springen.

Beim Mannschaftsspringen wird in Kostümen geritten

Am Samstag beginnt bereits um 7.30 Uhr das L-Springen als Prüfung im Rahmen des Schwaben-Cups. Um 16 Uhr steht ein S**-Springen an. Mit dem Mannschaftsspringen der Klasse A*, das in Kostümen geritten wird, klingt der Tag ab 21.30 Uhr stimmungsvoll aus. Der Sonntag bietet von 7.30 Uhr an ein volles Programm bis zum Abend (um 16.30 Uhr beginnt mit einem M*-Springen die letzte Prüfung des Turniers). Höhepunkt der Veranstaltung ist um 14.45 Uhr der Große Preis von Babenhausen, ein S**-Springen mit Stechen und einem Preisgeld von 6 000 Euro. Generell gibt es auch Prüfungen als Qualifikation zum Bayern-Championat und für fünf- und sechsjährige Pferde zum Bundeschampionat.

Die süddeutsche Elite in ist Babenhausen am Start

Ein gutes Reitturnier lebt in erster Linie von der Qualität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihrer Pferde und des gesetzten Parcours. In Babenhausen wird ein großer Teil der süddeutschen Elite am Start sein. Unter anderem Richard Gardner (ZRFV Friedberg), Soenke Kohrock (RC Gut Winckelacker), Stefanie Paul (RFV Altusried), Uwe, Kerstin und Niels Carstensen (RC Riedheim), Tobias Bache und seine talentierten Töchter Carla und Emma (alle RFV Pfarrkirchen) und natürlich Maximilian Weishaupt (RFV Jettingen) sowie Lokalmatador Edwin Schmuck.

Der rührige Verein wartet mit einer Mammutveranstaltung auf, die bei hochsommerlichen Temperaturen nicht nur den Aktiven, sondern auch den vielen Helferinnen und Helfern einiges abverlangen wird.