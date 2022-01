Reitsport

vor 18 Min.

Vorwürfe gegen Reiter Ludger Beerbaum: Das sagt ein Fachmann aus Illertissen

Plus Der Reitsport ist durch die Vorwürfe gegen Ludger Beerbaum ins Gerede gekommen. Armin Zeller aus Illertissen hat eine klare Meinung zu Barren und Touchieren.

Von Pit Meier

Gegen einen der erfolgreichsten deutschen Springreiter werden schwere Vorwürfe erhoben: Der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum soll auf seinem Hof bei der Ausbildung von Pferden die verbotene Methode des Barrens eingesetzt haben, es existieren mit versteckter Kamera aufgenommene Videos, die Reiterliche Vereinigung (FN) untersucht die Vorfälle, auch eine strafrechtliche Verfolgung steht im Raum. Beerbaum selbst beteuert, nur erlaubte Methoden angewandt zu haben und auch das nur selten. Aber was ist das eigentlich, dieses Barren? Was ist im Reitsport zugelassen und was ist verboten? Wir haben uns bei einem der profiliertesten Kenner der Szene in der Region erkundigt.

