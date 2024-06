Zum Höhepunkt scheint beim Reitturnier in Babenhausen auch die Sonne

Plus Beim Reitturnier in Babenhausen bringt das Wetter das Programm phasenweise durcheinander. Maximilian Weishaupt gewinnt den „Großen Preis“ fehlerfrei.

Beim großen Babenhauser Reitturnier, das ausschließlich Sprungwettbewerbe bot, gab es sehr guten Sport zu sehen, aber auch viel Wasser von oben zu verkraften. Eigentlich können die Fuggermärktler, die vor Wochen – auch der Reit-, Fahr- und Zuchtverein – so sehr vom Hochwasser betroffen waren, keinen Regen mehr sehen. Aber Petrus hatte phasenweise kein Einsehen mit ihnen.

Höhepunkt des Turniers war der Große Preis, ein S**-Springen mit Stechen am Sonntagnachmittag, den Maximilian Weishaupt vom RFV Jettingen auf seinem Pferd Codex nach fehlerfreier Runde und der schnellsten Zeit vor Sven Sieger (RFV Bad Wurzach) auf Iva de la Cor und Lokalmatador Edwin Schmuck (RFZV Babenhausen) auf Caracho für sich entschied.